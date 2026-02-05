「今日好き」出身ギャル「笑顔へたっぴ」小学生時代の写真公開「面影ある」「自然体な可愛さ」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が2月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生時代の写真を公開した。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「昔から美人さん」面影溢れる幼少期ショット
伊藤は「小学校の頃のうち 笑顔へたっぴw」と添え、手を太ももの上で重ねて椅子に座る自身の写真を投稿。黒の長袖にピンクの半袖を重ねたトップスを着用し、胸下まであるロングヘア姿で口角を上げた笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「昔から美人さん」「面影ある」「自然体な可愛さ」「品がある」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
