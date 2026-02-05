ドル高と資源安が重石＝オセアニア為替概況



豪ドル／ドルは0.7000ドルを挟んでの推移から、朝方に0.7007ドルを付けた後、いったん売りが強まり0.6959ドルまで下落した。ドル全般の買いに加え、貴金属価格の下落に伴う資源国通貨売りが目立った。 特に、先月28日に116ドル台の最高値を付けた後、荒い値動きが続く銀スポットは、この日も前日終値比14％安と大幅下落。朝方は買いが優勢となり90ドル台を付けて堅調な場面もあったが、その後一気に75ドルを割り込む急落を見せた。白金（プラチナ）やパラジウムなども売りが出るなか、金もスポット・先物ともに売られる展開となり、資源国通貨売りの連鎖を誘った。貴金属市場の下げ一服後は買い戻しが入ったものの0.6980ドル台にとどまり、午後は0.6970ドルを挟んだもみ合いに終始した。



豪ドル／円は昨日、市場で110円10銭台を付けた後、109円20銭前後まで売られる展開からいったん反発。朝方は円安もあって109円96銭を付けた。しかし、その後の豪ドル安の流れを受けて売りが加速し、昨日の安値を割り込んで昼過ぎに109円09銭を付けている。その後は豪ドル安が一服したこともあり、小幅に値を戻した。



NZドルも豪ドルの下げにつれて軟調な展開。NZ自体は貴金属生産がそれほど盛んではないが、資源国通貨の一つとして売りが出た。朝方の0.6010ドルから昼過ぎには0.5977ドルまで売られ、午後は0.5980ドル台を中心とした推移となった。対円では円安の影響もあり午前に94円27銭を付けたが、対ドルでのNZドル安に押され93円71銭まで下落。午後は対ドルでの買い戻しを背景に、94円近くまで値を戻している。



今週の主な予定と結果



豪州

02/03 09:30 住宅建設許可 （12月） 結果 -14.9% 予想 -6.3% 前回 15.2% （前月比）

02/03 12:30 中銀政策金利 （2月） 結果 3.85% 予想 3.85% 前回 3.6%

02/05 09:30 貿易収支 （12月） 結果 33.73億豪ドル 予想 34.5億豪ドル 前回 29.36億豪ドル



NZ

02/03 06:45 住宅建設許可 （12月） 結果 -4.6% 前回 2.8% （前月比）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 5.4% 予想 5.3% 前回 5.3% （失業率）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 0.5% 予想 0.3% 前回 0.0% （雇用者数増減（前期比））

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 0.2% 予想 -0.1% 前回 -0.6% （雇用者数増減（前年比））



MINKABUPRESS 山岡

