これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（12月）16:00
予想 -2.3% 前回 5.6%（前月比)
予想 1.3% 前回 10.5%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（12月）19:00
予想 -0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.3%（前年比)
ECB政策金利（2月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（1月）18:30
予想 41.8 前回 40.1 （建設業PMI)
英中銀政策金利（2月）21:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【米国】
チャレンジャー人員削減数（1月）21:30
予想 N/A 前回 -8.3%（前年比)
新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）22:30
予想 21.0万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）
予想 184.0万件 前回 182.7万件（継続受給者数)
JOLTS求人件数（12月）6日00:00
予想 725.0万人 前回 714.6万人
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（2月）22:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【ブラジル】
貿易収支（1月）6日03:00
予想 48.0億ドル 前回 96.33億ドル
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（2月）6日04:00
予想 7.0% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更されることがあります。
ドイツ製造業新規受注（12月）16:00
予想 -2.3% 前回 5.6%（前月比)
予想 1.3% 前回 10.5%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（12月）19:00
予想 -0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.3%（前年比)
ECB政策金利（2月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（1月）18:30
予想 41.8 前回 40.1 （建設業PMI)
英中銀政策金利（2月）21:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【米国】
チャレンジャー人員削減数（1月）21:30
予想 N/A 前回 -8.3%（前年比)
新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）22:30
予想 21.0万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）
予想 184.0万件 前回 182.7万件（継続受給者数)
JOLTS求人件数（12月）6日00:00
予想 725.0万人 前回 714.6万人
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（2月）22:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【ブラジル】
貿易収支（1月）6日03:00
予想 48.0億ドル 前回 96.33億ドル
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（2月）6日04:00
予想 7.0% 前回 7.0%（オーバーナイト・レート)
※予定は変更されることがあります。