テクニカルポイント ユーロポンド、緩やかな下降トレンドが継続、２００日線付近で推移

0.8768 一目均衡表・雲（上限）

0.8753 一目均衡表・雲（下限）

0.8745 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8728 100日移動平均

0.8716 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8679 一目均衡表・基準線

0.8671 21日移動平均

0.8664 一目均衡表・転換線

0.8659 10日移動平均

0.8653 現値

0.8651 200日移動平均

0.8626 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8572 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは昨年１１月以降、息の長い下降トレンドが継続している。現在は第３波のリズムとなっている。２００日線付近で推移しており、この水準を上回るようだと、調整局面に入る可能性が指摘される。ＲＳＩ（１４日）は４３．９へと下げ渋っているが、依然として売りバイアスが優勢。売りの勢いは落ち着きつつあり、下値を広げる動きにはやや時間がかかる可能性がありそうだ。

