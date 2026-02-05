秋北バスは、6日の一般路線バスの運行予定を発表しました。



依然として大雪による道路状況の悪化で車両のすれ違いができない場所があることや、4日からの暖気による路面状況の悪化により、運行の安全が確保できないため、一部の路線バス・コミュニティバスを運休するということです。



運休路線や迂回運行で立ち寄らないバス停もあります。

＜2月6日の影響のある路線＞

路線バス（▲・・・一部区間を迂回運行）

＊大館市

・大館市内循環「ハチ公号」

▲沼館、沼館温泉

・獅子ヶ森環状線 ×始発より運休

・陣場・矢立ハイツ線

▲国際情報学院前～日景町間、陣場～上陣場間、日景温泉入口、矢立温泉前

・北陽中学校線

▲国際情報学院前～日景町間、猫鼻～西神山間、温泉入口、平和記念館、観音堂入口～上二井山間、中羽立～岩本間

・大館田代線

▲東大館駅、御坂、立花～下川口間

・大館鷹巣線

▲大堤神社前～綴子間、立花～下川口間

・大館小坂線

▲大館樹海ドーム入口～小茂内入口間、清風荘前、新沢

・花輪大館線 ×始発より運休

・大館比内線 ×始発より運休

・さわやかみなみ号 ×始発より運休

・ほほえみひない号 ×始発より運休





今後の道路状況により、新たな運休・迂回路線の発生、また運休期間延長する場合があります。



道路状況が回復次第、順次運行を再開する予定です。



最新の運行情報をご確認ください。