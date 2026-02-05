５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円９７銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円０７銭前後と同横ばいで推移している。



ドル円は、午前９時時点で１５６円９０銭前後で推移しており、その後、一時１５６円７０銭台まで下落する場面があったが、午後にかけ１５６円９０銭前後での値動きが続いた。米ベッセント財務長官が４日、強いドル政策を常に支持していると述べたたと伝わったほか、高市首相が円安を容認していると受け止められる発言を受けたドル買い・円売りが続いている。１５７円ラインの近辺ではドル売り・円買いが強まり一進一退状態となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７８９ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS