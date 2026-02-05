清水建設<1803.T>＝後場急伸し新値追い。初めて３０００円大台に乗せた。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の１兆９１００億円から２兆１００億円（前期比３．４％増）、営業利益予想を７８０億円から１１００億円（同５４．９％増）、最終利益予想を７５０億円から１１００億円（同６６．６％増）に引き上げており、業況を好感した買いが集まっている。期末配当予想は２１円増額の４３円になる。年間配当予想は６５円（前期は３８円）とする。国内の建築工事及び土木工事の施工が順調に進捗し完成工事高が増える。更に、追加変更工事の獲得や工事原価の圧縮などで収益性の改善が進んだうえ、受注時の採算も想定を上回っている。なお、今期は特別損失として米国不動産子会社が保有する賃貸オフィスビル２件の減損損失を計上したものの、政策保有株の縮減を進めるなかで投資有価証券売却益が当初の計画を超える。



日本空港ビルデング<9706.T>＝大幅高で昨年来高値にらむ。４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高２１７１億３９００万円（前年同期比７．７％増）、営業利益３５５億８２００万円（同１１．１％増）、純利益２２２億４０００万円（同１８．６％増）と２ケタ増益で着地した。旅客数の増加や前年４月に国内線旅客取扱施設利用料を改定したことなどにより施設利用料収入が増加したほか、ラウンジや駐車場における価格改定効果もあって施設管理運営業収入が伸長。また、国内線旅客数の増加や積極的な催事・イベント展開による需要の取り込みが奏功し物品販売も増収となった。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２８８３億円（前期比６．８％増）、営業利益４１５億円（同７．６％増）、純利益２５４億円（同７．５％減）の従来見通しを据え置いている。



三重交通グループホールディングス<3232.T>＝大幅反発で新高値。４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０９０億円から１１００億円（前期比５．９％増）へ、営業利益を９１億円から９７億円（同１５．３％増）へ、純利益を６１億円から６３億円（同４．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８円から１０円へ引き上げ年間配当予想を１８円（前期１４円）としたことが好感されている。運輸やレジャー・サービス事業で単価や稼働が想定を上回って推移していることに加えて、自動車販売事業で新車販売の増加が見込まれることなどが要因という。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７６８億５４００万円（前年同期比１．１％増）、営業利益８０億６３００万円（同６．３％増）、純利益６０億８１００万円（同２．５％増）だった。



ジーエス・ユアサ コーポレーション<6674.T>＝続急伸で直近戻り高値更新。一時２４７円高の４０８９円まで上値を伸ばし、直近戻り高値である１月１６日の４０５３円を払拭した。商いも前日から急増傾向にあり、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現も目前と動兆著しい。同社は車載用や産業用蓄電池の大手で成長カテゴリーであるリチウムイオン電池にも力を注いでいる。４日に２６年３月期業績予想の修正を発表、最終利益は従来予想の３３０億円から３６０億円（前期比１８．４％増）に増額した。リチウムイオン電池は世界的に見直しムードが高まっているハイブリッド車向けで需要を開拓し、値上げ効果も寄与して収益押し上げに寄与している。鉛電池では世界屈指の実力を持つが、ＰＥＲは１１倍台で時価は依然として割安感が漂う。



東洋埠頭<9351.T>＝上げ足強め３日続伸。倉庫業や港湾運送業など埠頭会社の最大手で国内総合物流を主力に、国際物流も手掛ける。足もとの業績は輸入青果物や石油化学品、アジア向け輸出貨物などの取り扱いが増勢で、会社側の想定以上に好調な推移をみせている。４日取引終了後、２６年３月期の収益見通しと配当計画の上方修正を発表した。営業利益は従来予想の１３億円から１４億円（前期比２１％増）に増額。また、年間配当は従来計画の６０円から７０円（前期実績は６０円）に修正し、２期連続の増配となる。これを手掛かり材料に投資資金が集中しているが、前日終値換算でＰＢＲが０．４４倍、配当利回りが３．８３％と高く、水準訂正妙味が強く意識されている。



コロプラ<3668.T>＝大幅反発。スマートフォンゲームの開発・運営を主力展開する。「ドラゴンクエストウォーク」などが好調で収益に貢献している。４日取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の決算を発表したが、経常利益は前年同期比８．６倍の４億８４００万円と急拡大しており、これが投資資金の攻勢を誘っている。同社は通期予想を開示していないが、中期目標として売上高１０００億円（前期実績２５９億３３００万円）、営業利益５００億円（同１０億２００万円）を掲げている。



出所：MINKABU PRESS