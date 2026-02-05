いま、自分はどんな歩き方をしている？ 歩き方のクセを知るためにやっておくこと
姿勢が悪いと老け見えに！？ 歩き方に注意して、産後体型10kg減に成功！
「歩き方でマイナス10歳を叶える」をモットーに、SNSを通して正しい歩き方を発信している、ウォーキング講師のかなぺさん。25歳でモデル事務所に入り、ウォーキングレッスンを開始すると体に変化があらわれ、身長159cm体重43〜44kgの体型をキープしていましたが、妊娠をきっかけに体重が増加。出産後しばらくしてから、「歩き方」を意識していくことでなんと10kg減に成功したそう！
■歩き方を動画に撮ってみよう
客観的に自分の歩き方を見てみるために、動画を撮ってみましょう。スマホを床に置き、体全体、特に足元が見えるように撮影するとわかりやすいです。三脚があればベストですが、床に置いて壁に立てかけるだけでもＯＫ。
正面から撮影
チェックポイント
□姿勢は崩れていないか
□骨盤が左右に大きく揺れていないか
□つま先が内を向いていないか、または外に大きく開きすぎていないか
□足首は倒れていないか
横から撮影
チェックポイント
□かかとから着地できているか
（足裏全体でベタッと着地していないか）
□歩幅が小さすぎないか
□上半身が前のめり、または反り腰になっていないか
■歩いてみて痛くなる部分をチェック
歩いたときにどの部分に痛みが出やすいかによって、「歩き方のクセ」や「体の使い方の偏り」がある程度わかります。ただ、原因は一つではなく筋力や柔軟性、靴や既往症なども影響するため、あくまで目安と考えてください。
● スネが痛い→足首が硬い。つま先を上げすぎているか、かかとからドスンと着地している
●膝が痛い→膝が曲がっているため膝に負荷をかけながら歩いてしまっている
●ふくらはぎが痛い→つま先重心になっている。つま先歩きをしている
● 腰が痛い→反り腰や猫背で腰に負担がかかっている。お尻の筋肉が使えていない
● 前ももが痛い→猫背で膝を曲げて歩いているせいで、前ももに負荷がかかっている
●自分の足首を蹴ってしまって痛い→膝が外向きで足首が内に入っている
かかとを床につけてしゃがめない人は足首が硬い証拠
しゃがんだまま前後にゆらゆら動くストレッチで足首をほぐしましょう
