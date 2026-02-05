ジーイエット <7603> [東証Ｓ] が2月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年2月期の最終損益(非連結)を従来予想の3.1億円の赤字→20.9億円の赤字(前期は14.7億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の最終損益も従来予想の2.8億円の黒字→15億円の赤字(前年同期は8.9億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、第３四半期以降において暗号資産投資などによる新たな収益機会の創出を見込んでおりましたが、足元におけるビットコイン価格の下落および価格変動が不安定な状況を踏まえ、想定していた評価益等の計上が見込めなくなりました。 さらに、アパレル・ライフスタイル事業においては、販売促進施策の実施やクリアランスセールによる客数の増加が見られたものの、閉店セールによる在庫処分の徹底や定番商品の価格見直し等の影響により客単価が低下し、全社売上高が計画を下回って推移するとともに、売上総利益率も計画を下回りました。 これらの結果、通期における売上高および売上総利益が当初想定を下回る見通しとなったことから、通期の業績予想を下方修正するものであります。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。

