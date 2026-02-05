ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ] が2月5日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の8億～11億円→8.2億円に修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の5.5億～7.5億円→7.8億円に上方修正した。



会社側からの【修正の理由】

2025 年 12 月期の通期連結業績予想につきましては、期初時点において、米国の通商政策動向を背景に主要顧客の設備投資タイミングが流動的であったため、業績予想をレンジ形式での開示としておりました。 当期においては、マシーンセグメントで一部案件の受注時期が後ろ倒しとなり、売上高の計上時期に影響が生じましたが、IoT セグメントは堅調に推移しました。 その結果、売上高は業績予想レンジの下限を若干下回る見込みであるものの、営業利益及び経常利益は業績予想レンジの範囲内で着地する見込みです。 上記に加えて、投資有価証券売却益（2025 年９月に 263 百万円）及び関係会社株式売却益（2025 年４月に 114 百万円）を特別利益に計上したことから、親会社株主に帰属する当期純利益は、業績予想レンジの上限を上回る見込みです。 また、配当予想につきましては、2025 年９月 29 日付「配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」より変更はなく、期末配当金として１株あたり 10 円 を予定しております。

