5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比13.4％増の5188億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％増の2940億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> 、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス <1473> など63銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.98％高、グローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> が3.28％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が3.19％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.14％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は12.49％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.08％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は9.19％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は7.58％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.69％安と大幅に下落した。



日経平均株価が475円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2018億6200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2035億5300万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が193億8200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が185億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が147億1100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が113億9900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が99億4100万円の売買代金となった。



株探ニュース

