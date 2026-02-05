宮本茉由＆戸塚祥太、ソファで濃厚キス「あーついに一線を」「全く集中できないんですけどwwww」『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第5話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30 ※4日放送は深1：10〜）の第5話が4日深夜に放送され、宮本と戸塚祥太（A.B.C-Z）の濃厚なキスシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】元カレと一線を越えて…髪をしばって働く宮本茉由
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第5話では、徹の自宅に向かった菜穂が徹と抱き合い、服を脱いでソファで濃厚なキスをして一線を越えた。
このシーンにSNSはざわつき「あーついに一線を超えてしまった！」「興奮しすぎて仕事に全く集中できないんですけどwwww」などのコメントが寄せられている。
