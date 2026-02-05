Def Tech、4、5月のイベント出演を辞退 Micro逮捕の余波続く サイト発表「皆様には多大なるご迷惑をおかけして、本当に申し訳ございません」
2人組レゲエユニット「Def Tech」の公式サイトが5日、更新され、4、5月に出演を予定していたイベントをキャンセルすることを発表した。Def Techを巡っては、メンバーでMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受けて所属事務所が謝罪していた。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
同サイトでは、4月5日の「TOTTEI PARK FESTIVAL 2026」と、5月16日の「ACO CHiLL CAMP 2026」の出演をキャンセルすることが発表され、「皆様には多大なるご迷惑をおかけして、本当に申し訳ございません」と謝罪した。
なお、同ユニットは、8日に開催を予定していた「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」の中止も発表している。
