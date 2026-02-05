「熊本にロアッソがある意味」

次の4月で熊本地震の発生から10年です。

【写真を見る】熊本地震から10年。伝説の復帰戦で守護神・佐藤優也が見た、ロアッソ熊本 “不屈の精神”

ロアッソは2月8日の開幕に向け、着々と準備を進めていました。ひと際大きな声で盛り上げるのが、ゴールキーパーの佐藤優也選手（39）です。

ベテランの守護神が、今シーズンへの思いを語りました。

ロアッソ熊本GK 佐藤優也選手「この熊本にロアッソがある意味、そういう強さをしっかりと継承していかなければと思う」

佐藤選手は10年前、熊本地震後のロアッソの『特別な試合』で、対戦相手の千葉のキーパーとして出場していました。

地震で選手が被災「ほんと心が痛い」

2016年4月、熊本地震が発生しました。

当時のロアッソを引っ張っていたのは、熊本出身・元日本代表の巻誠一郎さんです。

巻 誠一郎さん「（倒壊した家屋を前に…）ほんと心が痛い」

地震直後、ロアッソには被災した選手もいて、リーグを戦える状況ではありませんでした。

益城町出身の選手だった森川泰臣さんも実家が被災し、車中泊をしていました。

益城町出身 森川泰臣選手（当時）「できるだけ早く普通の生活に戻りたい。まだまだ先だと思うんですけど」

仲間の、そして熊本の苦しい状況に、巻さんは。

巻 誠一郎さん「サッカーできる環境じゃない選手もいます。みんな熊本に残って熊本のために何かをしたいと思っている」

そこでクラブが選んだのは、試合に向けたトレーニングではなく、「支援活動」でした。

避難所 延べ300か所を訪問

巻 誠一郎さん「健康には気を付けてください。頑張ってください無理せんごつ（無理しないように）」

巻さんは支援物資を持って、延べ300か所の避難所を訪れました。

さらに、避難生活でストレスを抱える子ども達を集めて、ボールを蹴りました。

巻さん「今日はどうですか、楽しいですか？」

子ども「はい、サッカー楽しい」

そして地震から1か月後の2016年5月15日、ロアッソはリーグ戦に復帰することが決まりました。

巻さん「僕らがやれることは全力で。選手で、チームで団結してやりたい」

足がつっても、厳しい展開でも・・・

迎えた復帰戦。

当時の主将「熊本の代表だから、全員で」

ロアッソは、佐藤選手が守る千葉のゴールを破れず、反対に2ゴールを許します。調整が足りず足をつる選手もいましたが、最後まで足を止める選手はいませんでした。

対戦相手としてその姿を見ていた佐藤選手は、こう振り返ります。

当時は対戦相手、現在はロアッソ熊本GK 佐藤優也選手「勝ち負けだけではない、人々を感動させられるようなプレーを間違いなくしていた」「身を粉にして戦っていた姿。熊本県民のために、今日来てくれたみんなのために、何かをしなきゃいけないという気持ちを感じた姿はすごく印象に残っている」

敗れはしましたが、苦しむ熊本に戦う姿勢を見せたのです。千葉のサポーターからも、被災した熊本へのエールが送られました。

当時の経験は「クラブの財産」

あれから約10年、巻さんに振り返っていただきました。

巻 誠一郎さん「一つのボールを必死に追いかける、最後まで諦めない姿は見せたかった。自分の全てを捧げられている時、人々の心を動かす」

あれから10年。巻さんは当時の経験が今のロアッソの根底にあると感じています。

巻さん「諦めない。出し切る要因を1つでも2つでも選手たちが自分たちで見つけながら、そういう経験を熊本地震の時にしているので、1度経験したことはどこかしらクラブとして財産になっている」

当時、試合相手としてその魂を感じ取った佐藤選手は、今、ロアッソのユニフォームを着て若い選手に伝えています。



ロアッソ熊本GK 佐藤優也選手「僕が試合に出て感じた部分は伝えていける部分なので記憶として、経験として若い選手に伝えていくことはやっていきたい」

熊本地震からやがて10年、節目の年のリーグ戦が始まります。

佐藤選手「本当に全力でやり切る姿をみて、そして皆さんも復興から10年という節目の年で、皆さんとともに頑張っていきたい」