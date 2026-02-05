2月4日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した “ある女優” が話題となっている。

この日のテーマは「年の差婚」。山口もえ（夫の爆笑問題・田中裕二が12歳上）、丸山桂里奈（夫の本並健治が19歳上）、安めぐみ（夫の東貴博が12歳上）、みはる（夫のMr.シャチホコが23歳下）らが出演した。

そのなかで異彩を放っていたのが、ハリウッド俳優ニコラス・ケイジの妻・芝田璃子だった。芝田は31歳、ニコラスは62歳で、31歳の差がある。

芝田は2021年、26歳でケイジと結婚。「（ケイジが）映画の撮影で滋賀にいらっしゃって、その撮影に私も入ってたんで、そこで『ごはんに行かない？』って声をかけてくださった」と、付き合うきっかけを説明。デートを重ねるうちに「一緒にアメリカで生活をしてみないか？」とプロポーズされたという。

価値観の違いについて聞かれると「経済的格差はすごく感じます。（ケイジは）なんでもすぐに買っちゃう。腕時計が大好きで、この間も1ミリオン（約1億5400万円）ぐらいのを買ったり」と、金額に躊躇することなく買い物をすると語る。

続けて、2回めの食事に行ったときに高級バイクをプレゼントされたことや、スーパーで食材を買ったら900ドル（約14万円）になっていたというエピソードを披露した。

現在はアメリカで結婚生活を送っている芝田。ケイジが所有する家は、現在準備中のものを含めて5軒。各部屋にトイレがついているというから、かなりの豪邸であることは間違いないだろう。

さらに、62歳になったケイジはまだまだ元気だが、「娘がまだ3歳なので、娘が何歳になるまで生きててくれるんやろうな」と考えることもあると語った。

「京都府出身の芝田さんは、6歳から10年間ほど養護施設で育っており、決して恵まれた境遇ではなかったようです。ケイジさんとの出会いは2019年。園子温監督の映画『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド』の撮影にエキストラとして参加していた芝田さんに、ニコラスさんが一目惚れしたとか。

2021年、ラスベガスで挙式し、2022年に女の子が生まれています。ケイジさんは5回めの結婚で、前妻との間に息子が2人おり、長男は芝田さんより年上の35歳です。

結婚後、ケイジさんがカリフォルニア州マリブに購入した豪邸は約15億円。ケイジさんが所有するクルマは何台あるか、芝田さんもわからないといい、『男の夢が詰まっているものが大好き』だということです」（芸能記者）

無名のエキストラから、セレブリティへ。まさにシンデレラ・ストーリーだ。