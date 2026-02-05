2月3日、「嵐」の松本潤がInstagramを更新し、近況について報告した。嵐のラストライブが迫るなか、松本の活動にも注目が集まっている。

松本は《昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた》とつづり、仕事の合間を縫って海外を訪れたことを報告した。

「現代アートの巨匠であるゲルハルト・リヒターの個展を観ることが目的だったことを明かしています。松本さんは、黒いベレー帽に大きめの眼鏡をかけた“芸術家風”コーディネートで、SNSで『素敵すぎる』と絶賛する声が見受けられました。

翌日の4日にもInstagramを更新し、パリの街を歩く様子や、現地の美術館を訪れた写真を投稿していたので、印象深い旅になったのでしょう」（スポーツ紙記者）

パリとロンドンを満喫するオフショットは反響を呼んでいるが、Xでは

《9月からの撮影が終わった？ん？終わったん？》

《昨年9月からの撮影？ん？なんのかなぁ》

など、松本がつづった《昨年9月から続いていた撮影》に関心を示す声があがっている。最近の松本には“空白期間”が見られたからだ。

「2025年7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務めた松本さんですが、ドラマ終了後は目立った活動が見られませんでした。嵐5人ではファンクラブ動画などに出ていましたが、松本さん個人では、Instagramの更新も2025年9月が最後だったため、最近の様子が気になるファンも多かったようです。

2025年秋からおこなわれていたという撮影の詳細は不明ですが、見えないところで仕事に追われていたのでしょう」（芸能担当記者）

2020年末にグループでの活動を休止した嵐は、一時的に芸能活動も休止していた大野智を除き、個々で活動してきた。松本の仕事は、ほかのメンバーと異なる部分もあるという。

「櫻井翔さんはキャスター、相葉雅紀さんはバラエティ番組、そして二宮和也さんは俳優業を中心に取り組んでいました。松本さんも2023年のNHK大河ドラマ『どうする家康』で主演を務めましたが、プロデューサーとしての活動も多くありました。

もともと、嵐のライブ演出を担当していましたが、2024年にSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントによる合同ライブ『WE ARE！ Let’s get the party STARTO！！』の演出、2025年のSnow Manの国立競技場公演の演出監修も務めました。

ほかの4人がテレビでの露出が多いのに対し、松本さんは裏方でも実績を積み上げ、“独自路線”に進みつつあるようです。現在は、2026年3月から5月のラストライブの準備に向けて、奔走していると思われます」（同前）

嵐のラストライブ、松本はファンにどんな景色を見せるのか。