ミランダ・カー、元夫オーランド・ブルームとの結婚生活は「相性が合わなかった」
モデルで実業家のミランダ・カーが、息子フリン（15）をもうけた元夫オーランド・ブルームとの結婚生活について、珍しく語った。
【写真】4児の母ミランダ・カー、黒ミニワンピ姿で長〜い脚を披露！
Peopleによると、現地時間2月3日配信のポッドキャスト番組『We Need to Talk』に出演したミランダが、オーランドとの結婚生活は「お互いの最良の部分を引き出す関係ではなかった」とコメント。ゆえに、3年の結婚生活の末破局した後は、子どもを最優先することを確かめ合い、「お互いを完全に許し」「和解」するよう努力したと述べ、「だって、期待に応えてくれなかったからといって、人に敵意を向けるのは、すごくエネルギーを消耗するから」と話した。
「オーランドと私は親友」と言うミランダだが、1月13日のオーランドの誕生日には、メッセージのやり取りもしていたそうだ。「誕生日おめでとうと伝えたら、フリンの良い母でいてくれてありがとう。親友でいてくれてありがとうと言われた。人生に関わってくれたことに感謝すると言われたけれど、私も同じ思いです。新たな1年が彼にとって良い年になるよう願うばかりです。私たちは定期的に会っていて、良い関係です。友情が根底にあり、お互いをリスペクトしています」と語った。
なおミランダは、2017年にスナップチャットの創始者として知られるエヴァン・シュピーゲルと再婚し、2018年にハート、2019年にマイルズ、2024年2月にピエールという3人の息子が誕生している。一方オーランドは、現在5歳の娘デイジー・ダヴをもうけたケイティ・ペリーと昨年破局した。
ミランダは、オーランドやケイティ、デイジー・ダヴも含めて「私たちはひとつの大きなハッピーファミリー」と語り、「ケイティは素晴らしい人だし、彼女のことが大好き。そしてもちろんオーランドのこともね」と明かしている。
