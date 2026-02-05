俳優の荒井敦史が５日、都内で舞台「『熱海殺人事件』ラストメッセージ」（演出・中江功氏、東京・紀伊國屋ホールで１４日から３月２日まで）の稽古場シーンを公開した。

劇作家・つかこうへいさん（２０１０年死去、享年６２）による１９７３年初演の名作で、熱海で起こった殺人事件を捜査する刑事を描いた物語。荒井は２０年から主人公・木村伝兵衛部長刑事を演じており、今作が６回目となる。

荒井は「今回が区切りになるような作品になればいいなと思って、日々模索している。新しいメンバーが作品の魅力を楽しんでくれればいい。座長としても木村伝兵衛としても確固たるものを見つけたい」と語った。

６年前の初稽古では「できるだけ（台本を覚えて）と書いてあったけど、一個も覚えずにきた」と振り返って驚かせる場面も。それでも座長らしく「『熱海殺人事件』が語り継がれていくのと同時に、すごく良かったと言ってもらえる作品にするのが一番。チームとして作品を素敵なものにできるように、時間を無駄にせず稽古を頑張る」と気合十分だった。

ダブルキャストとしてヒロインを務める女優・大原優乃と元ＡＫＢ４８・村山彩希（ゆいり）らも出席した。