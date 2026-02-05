ソフトバンクの育成ドラフト５位・鈴木貴大外野手＝ＣＬＵＢ ＲＥＢＡＳＥ＝が５日、「毎日うなぎ生活」を描いた。この日は宮崎キャンプ初の休養日。稲川、鈴木豪、高橋、大矢、鈴木貴の新人５選手が宮崎市内にある「うなぎ処 鰻楽」を訪問。うな重づくりを体験した。

まずはうなぎのつかみ取りに素手で挑戦した。初挑戦だったという鈴木貴は「みんなを見て（つかんだまま手が）上がっていたので僕も流れに乗っかろうとしたんですけど、あんまり上がらなかった」と苦笑い。多くの報道陣にも囲まれ「ちょっと緊張してしまいました…」とはにかんだ。

第１クールから多くバットを振り込んだ。自分の中では「プロだと強度も違う。そこに慣れていかないといけない」と分析し、６日からの第２クールに備える。そんな中、うなぎが栄養豊富で疲労回復にも効くことを聞かされると「あ、そうなんですか！？」と前のめりに反応。価格も高騰しているが「支配下になって、お金を稼いで食べられるように。（毎日くらい？）そうですね。バット１本で戦っていきます」と力強く宣言した。