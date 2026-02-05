Suchmos、再始動後のバンドを支えたベーシスト・山本 連の正式加入を発表 新体制によるニュービジュアルも公開
昨年復活を果たしたSuchmosが、これまでサポートを務めていたベーシスト・山本 連（Ren Yamamoto）の正式加入を発表した。あわせて、新体制となる6人の姿を収めたニュービジュアルを公開した。
【ライブ写真多数】待望の復活を果たしたSuchmosの サポートベーシストの山本連のソロショットも
山本は自身のバンドだけでなく数々の著名アーティストのサポートを務めるなど、ジャンルレスに活動。Suchmosとの関係は深く、メンバーとはかねてより旧知の仲であった。山本がSuchmosのステージに初めて立ったのは、昨年6月に神奈川・横浜アリーナで開催された再始動ライブ『The Blow Your Mind 2025』。洗練されたグルーヴと空気感で、バンドの復活を大成功へと導いた。
昨年リリースされたEP『Sunburst』では全曲のレコーディングに参加。その後もアジアツアーや音楽フェスでサポートを務める中で、バンドにとって不可欠な存在となり、今回の正式加入に至った。
Suchmosは2013年1月に結成。ロック、ジャズ、ヒップホップなど、ブラックミュージックにインスパイアされた楽曲で人気を博してきた。バンド名は、ジャズトランペットの巨匠ルイ・アームストロングの愛称“サッチモ”に由来する。メンバーは、YONCE（ボーカル）、TAIKING（ギター）、TAIHEI（キーボード）、Kaiki Ohara（DJ）、OK（ドラム）に、2021年に亡くなったHSUさん（ベース）に代わって正式加入したRen Yamamoto（ベース）を加えた6人編成。2021年2月には「修行の時期を迎えるため」として活動の一時休止を発表。昨年6月、神奈川・横浜アリーナでの2Days公演を皮切りに再始動を果たした。
