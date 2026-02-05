藤原紀香、父の死去を報告 舞台公演期間中で「急なことで大きなショック」 心配や負担を思い“カンパニー”には知らせず
俳優の藤原紀香（54）が5日、自身のブログを更新し、父親の死去を報告した。
【写真】「お似合い」片岡愛之助＆藤原紀香の“クリスマス”夫婦2ショット
藤原は「ついに幕を閉じました、舞台『忠臣蔵』」と報告。「大雪の新潟・長岡にて、無事に大千穐楽を迎えることができました。全国各地より、ご多忙の中ご観劇くださいましたお客様、そして応援のお気持ちを寄せてくださいました皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝をつづった。
舞台について振り返った後、「最後に、私ごとではありますが、ご報告と感謝を」と切り出し「公演期間中、父が身罷りました」と報告した。「急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができました」と伝えた。
「カンパニーの皆さんのご心配やご負担につながってはいけないと思い、舞台プロデューサーと所属事務所の方のみにお伝えし、カンパニーの皆さまには、お話しせずにおりました」と言う。「誰もが一度は経験することであり、仕方のないことと思って仕事に励んでおりました。が、言葉にならない喪失感が胸に差し込んでくることもありました。そんな時は、意識的に明るい色の服を身にまとったり、気持ちを外へ向けることで、心の均衡を保っておりました」と当時の心境をつづった。
時代劇が好きだったという。「この忠臣蔵の関西公演も、本当に楽しみにしてくれていた父なので、きっと天より、観てくれていたことと思います」と故人を偲んだ。
