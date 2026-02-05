日本スポーツ振興センター(JSC)は、ミラノ・コルティナ五輪に挑む選手たちのコンディショニングをサポートする「ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)」の設置を発表しました。

これは、スポーツ庁委託事業『ハイパフォーマンス・サポート事業』の一環としてJSCが設置したもの。トレーニングからコンディショニング、試合に向けた最終調整までを一体的に行うことができ、スポーツ医・科学等の知見をもとに競技会場各地で大会期間中の選手のサポートが行われます。

現地のHPSCでは、トレーニングサポートエリア、コンディショニングサポートエリア、栄養サポートエリアが設置されており、栄養バランスのとれた食事や交代浴でのバスタブなども提供。さらに東京にあるHPSCでは、オンラインで心理・映像分析サポートも実施されています。

ハイパフォーマンススポーツセンター長の久木留毅氏は「選手を第一に考えた最適なサポート体制を構築すべく、ミラノ地区にJSCサポート拠点を設置いたしました」とコメントを発表。競技に向けた最終調整としてスポーツ医・科学等の機能を提供でき、選手が安心してパフォーマンス向上に集中できる環境づくりを目指していることが明かされました。さらに「選手村からの利便性を考慮し、トレーニングからコンディショニング、さらには試合に向けた最終調整までを一体的に行うことができる“ワンストップ”の拠点とすることを重視してまいりま した。これにより、選手が移動の負担を最小限にしつつ必要な支援を受けられる体制を整えております。（中略）JSCとして、選手が大会で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、引き続き全力で支援してまいります」とコメントを寄せています。