ABEMAは2027年配信予定のグラビアアイドルをテーマにしたオリジナルドラマ『グラビア』の制作および主演女優オーディションの開催を決定したことを発表した。

オリジナルドラマ『グラビア』は、俳優としてブルーリボン賞助演女優賞を受賞するなどの実績をはじめ、Netflix リアリティシリーズ「ラヴ上等」を手掛けるMEGUMIが配信ドラマとして初めて企画・プロデュースを手掛ける作品だ。MEGUMI自身が所属するコンテンツスタジオ「BABEL LABEL」とABEMAが手を組む。

物語は2000年代の芸能界で、MEGUMI自身が目撃し、体験してきた数々のエピソードによって構成されており、コンプライアンスという言葉が浸透する前、圧倒的なエネルギーの中で「何者かになりたい」と必死に生き抜いたグラビアアイドルたちの輝きを描く、渾身のエンパワーメントドラマとなる。

本オーディション開催にあたって MEGUMI は、「無茶苦茶だけど、圧倒的なエネルギーに満ちた芸能界の中で、当時のグラビアアイドルたちはそれぞれの弱さを抱えながらも、「何者かになりたい」と前のめりに生きていました。誰もが何者かになれる可能性を持つ一方で、コンプライアンスや他人の言葉に縛られ、動けなくなっている人も多いのではないでしょうか。そんな"今"の時代にこそ土臭く、必死に、何かを掴もうと生き抜いた、あの頃のグラビアアイドルたちの見事な生き様をお届けしたいと今作を企画いたしました。是非この力強い物語を一緒に作りましょう！」と、コメントを寄せている。

エグゼクティブ・プロデューサーには、映画『正体』で第 48 回日本アカデミー賞 最優秀監督賞を受賞し、Netflix シリーズ「イクサガミ」が世界的大ヒットを記録したトップクリエイター・藤井道人（BABEL LABEL）が参画する。

オーディションの応募期間は3月1日まで、演技経験の有無を問わずに一般公募で行われる。オーディションに関しての詳細は公式サイトで確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）