アメリカン・エキスプレスとマリオット・インターナショナルは、提携カード2券種への入会でボーナスポイント付与する入会キャンペーンを4月14日まで実施する。

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」（年会費82,500円）は、入会後3か月以内に30万円の利用で1万ポイント、さらに同100万円の利用で2マンポイント、さらに同150万円の利用で4万ポイントを付与する。通常付与される利用ポイントを合わせると、11万ポイントが獲得できる。

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」（同34,100円）は、入会後3か月以内に30万円の利用で5,000ポイント、さらに同50万円の利用で1万ポイント、さらに同100万円の利用で2万ポイントを付与する。通常付与される利用ポイントを合わせると、55,000ポイントが獲得できる。

両カードで「ゴールドエリート」会員資格を付与し、プレミアム・カードでは年間500万円以上の利用で「プラチナエリート」会員資格を獲得できる。

いずれも付与されるポイントは、マリオット・ボンヴォイのポイントとなる。