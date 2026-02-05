お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が4日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。自身がMCを務める日本テレビ「DayDay.」での発言を謝罪した。

番組冒頭で「何を言って良いのか悪いのか、そこら辺がもう分からないので、そういう時は全部言おうと思います」と宣言した山里。後ほどゲストで「アンガールズ」田中が登場することを紹介しながら、2歳年上で、共に一線で活躍してきた田中に「なんかこう自分がウジウジ今、悩んでるところとかを、“田中さんもこういう問題、どう考えてんのかな？”とか。そこら辺がね、もし聞けたらな、なんて思っておりまして」とトーク。

この日開幕し8日まで開催される自身ライブのため、緊張が続いているといい「だからか、今日もオープニングで言ったように、どっか気持ちが…プロとしてダメなんだけど、気持ちがちょっと初日にいきすぎて、大事な大事な僕のホームグラウンドでもある『DayDay.』で、ちょっと色々と間違った発言をしててね…ちょっと問題になってるんですよね」と苦笑の声色で明かした。

問題の発言について、6日開幕の冬季五輪についてコメントを求められた場面で「ちょっとこう…判断が鈍ってるのか、なんか本当に、都市伝説みたいなことを言っちゃって」。「日本がスキージャンプ、めちゃくちゃ強いと。“でもね、強けりゃ強いほど、その日本が不利になるようなルール変更してくるでしょ”みたいな」と自身の発言を回顧し「もうみんなが“え？何このネットの変な奴”みたいな」と場が困惑したと説明。

「本当ね、もう申し訳ない。スキル不足ですよ、私の」と謝罪。続けて「それに対して、みんなが困った時に俺がしたリアクション、“てへ”です」と自虐気味に嘆き「さすがにそれはね、そんな根も葉もないことをね。そういうこともありましたから、ちょっと気をつけなきゃなと思いながらね」と自戒した。