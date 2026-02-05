タレントの坂下千里子（49）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を披露した。

坂下は「おはようございます！」とあいさつ。「生姜焼きの存在感が大きすぎたお弁当どうぞ」と、17歳になる長女のために作った弁当を披露した。

しかし彩りについては「しばらく紫キャベツのナムル禁止令が出ているので、茶弁当が続く見通しです」と釈明。「スナップエンドウって美味しいよね 大好き。夜は胡麻和えにしよっかな。ではでは、行ってらっしゃい」と続け、ハッシュタグで「娘」「お弁当記録」などと添えた。

この投稿を受け、3兄弟を育てるフリーアナウンサーの中村仁美が「うちも紫キャベツは未だ禁止です」とコメント。坂下は「何でだろ？！たまにだと美味しいって言うけど、続くと嫌がるよね お弁当は愛よ」と返した。

また他に「大きなしょうが焼き美味しそうです」「食べたーい」「スナップエンドウ私も好き」「センス抜群なお弁当ですね」「デザートが豪華」「ちりちゃん完璧」などの声が集まった。

坂下は2008年にテレビのカメラマンを務めていた男性と結婚。2008年11月に長女、2010年12月に長男が誕生している。