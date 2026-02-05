日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」が４日に放送された。

動物の視点からホモサピ（人間）の生態に密着するバラエティー。この日は、さらば青春の光・森田哲矢をゲストに招き「業界人にコンサルしてもらおう！第４弾」を進行。２０１３年に松竹芸能を退所し、個人事務所で大成功を収めている森田の経営手腕に密着した。

森田は「弱者ムーブ」のが功を奏したと述懐。「必死感を見せることも大事」と話し「株主総会というイベントがあるんですよ」と、ファンに「株式会社ザ・森東」の売り上げを公開していることを明かした。

番組でも２０１８年から２０２３年までの売り上げを公開した。２０１８年の３３００万円に対し、２０２２年には３億６０００万円と、わずか４年後に１０倍以上の売り上げを記録。翌２０２３年には４億７９８５万円を売り上げていることを伝え、スタジオを驚かせた。

森田は、２０２４年／２０２５年は有料チケット購入者のみに公開としていることを指摘されると「ここからは言っちゃうと弱者じゃなくなる可能性が…」と話していた。