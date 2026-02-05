俳優の高橋英樹が4日に自身のアメブロを更新。妻が購入したバレンタインギフトや、夜食に食べたものを公開した。

この日、高橋は「ヴェンキのチョコレート」というタイトルでブログを更新し「奥さんは私へのバレンタインチョコにと銀座ヴェンキで買いました」と妻がチョコレートを購入したことを報告。続けて「こちらはヴェンキさんから頂戴したチョコレートです」と同店からもプレゼントがあったことを明かし「いつも銀座で美味しいジェラートを食べるのもヴェンキさんです」とお気に入りの店であることをつづった。

また、同日に「夜食にお好み焼きを」と題したブログでは「帰宅してから結構！食べちゃいました！」と報告。「ブタ玉お好み焼きに焼きヒレカツサンドです」と写真とともに夜食のメニューを紹介し「ホカホカで美味しかったなあ」とコメントした。

さらに、デザートにはタレントの鈴木紗理奈からの贈り物だという「せとか」を食べたことを明かし「みずみずしくて大変！美味しかったなあ！ご馳走さまでした」とつづり、ブログを締めくくった。