【「sanrio house(サンリオハウス)」1号店】 3月6日 オープン予定 場所：ルミネ新宿 ルミネ2

sanrio house ブランドロゴ

マッシュスタイルラボとサンリオは2月5日、サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「sanrio house(サンリオハウス)」を発表した。3月6日にルミネ新宿 ルミネ2に1号店をオープンする。

「sanrio house(サンリオハウス)」では、サンリオが監修し、マッシュグループが企画・運営する新たな事業として、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズなど幅広い商品カテゴリーが展開される。

【協業の背景と狙い】

マッシュグループは、「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける」という企業理念を掲げています。一方、サンリオは、「みんななかよく」の企業理念のもと、一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていくことを目指しており、両社の考えは深く共鳴します。

企画力・デザイン力に優れ多岐にわたるモノづくりの経験をもつマッシュグループと、創業以来、心を贈り心を伝えるビジネスを推進するサンリオが協業することで、「sanrio house」をきっかけにお客様の日常を笑顔で彩ることを目指します。

【新たな価値創出と今後の展開】

マッシュグループとサンリオは、互いの強みを活かしながら「ともにつくる＝共創」を軸に、新しい価値を生み出す挑戦を続けていきます。マッシュグループが培ってきた高いクリエイティビティやきめ細やかな表現力によって、サンリオキャラクターの魅力をファッションやビューティーのカテゴリーで表現することで、両ブランドの既存のファンだけでなく、新たなお客様にも訴求します。さらに、「gelato pique」をはじめマッシュグループの既存ブランドのほか、両社と想いを同じくするアーティストやブランドとのコラボレーションも検討しており、ファンの輪を広げていくことを目指します。

今後は、アパレル、ビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど幅広い商品開発を進め、サンリオキャラクターに多様な見せ方や表現を加えることで新たな価値を創出します。2026年3月に1号店をオープンしたのち、5年間で順次店舗を拡大していく予定です。

こうした取り組みを通じて、モノとしての価値を超え、お客様の日常に笑顔とポジティブな瞬間を届けてまいります。

「sanrio house(サンリオハウス)」

【コンセプト】

Kawaii²といつもいっしょに

あなたの毎日をもっとかわいく、もっとポジティブに。

まだ出会ったことのない新しいお気に入り。

ファッションやホームグッズ、ビューティーまで

Kawaii²がいっぱい！

思わず笑顔があふれるニューKawaiiワールド。

アイテムラインアップを一部紹介

ファッションアイテム

「sanrio house」でしか手に入らない、オリジナルデザインのTシャツやキャップ、ソックスなどの定番アイテムをはじめ、ファッション企業ならではのアイテムをラインナップ。きめ細かいデザインを施したカーディガンやアップリケシャツ、キルトや引き手などディテールまでこだわったバッグや高UVカット日傘などを展開する予定。

ビューティーアイテム

マッシュグループから誕生した数々のビューティーブランドでの知見を活かし、心も肌も満たされるスキンケアやメイクアップアイテムが揃う。手に取った瞬間から持ち歩くひとときまで気分が上がるパッケージデザインのみならず、成分や処方も抜かりなく追求し、カラーリングやテクスチャーまで名だたるビューティーブランドにも引けを取らないアイテムに仕上げる。

ホームグッズ

「sanrio house」としてキャラクターの世界観を深く理解し、その魅力を最大限に引き出したホームグッズは、マグカップやタオル、フィギュア、花瓶など、マッシュグループならではのささやかなこだわりが詰まった、何気ない日々に溶け込むアイテムを展開。

フードアイテム

サンリオのキャラクターをモチーフにしたクッキー缶など、思わず笑顔になってしまう見た目にも楽しいお菓子を取り揃える。季節ごとにコラボレーションアイテムや限定品も登場し、宝箱を開けているようなワクワクと、かわいいだけでない本格的なおいしさを兼ね備え、思わず手土産にしたくなる充実したラインナップを展開。

1号店は、「ルミネ新宿 ルミネ2」の2階に3月6日オープン

「sanrio house」の1号店は、3月6日にルミネ新宿 ルミネ2の2階にオープンする。つい引き込まれるような世界観のある店装に仕上げながらも、気負わず入店できる開放感を大切にし、思わず長居をしたくなるような心地のよい空間を目指しているという。

【店舗概要】

店舗名：sanrio house(サンリオハウス)

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ新宿 ルミネ2・2階

電話番号：03-6901-7100 ※オープン日より開通

オープン日：3月6日(金)11時予定

アイテム構成：アパレル、コスメ、雑貨、食品など

オープニングアンバサダーにはお笑い芸人の渡辺直美さんを起用

日本発のコメディアンとしてニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美さんが「sanrio house」のオープニングアンバサダーに起用された。日本発のキャラクターとして世界中にKawaiiを届けるサンリオとの共通点や、自身もそのファンであることを公言していることから今回の起用が決定したという。渡辺直美さんを起用したスペシャルクリエイティブは2月以降順次公開予定。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 664297