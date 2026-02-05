なにわ男子・藤原丈一郎、全力の“ジョー先生”で関西ジュニアに熱血ダンス指導「合いの手の癖強い」「強豪校の先生みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子の公式TikTokが、2月4日に更新された。藤原丈一郎と関西ジュニアのコラボレーション動画を公開し、話題を呼んでいる。
【動画】なにわ男子メンバー「合いの手の癖強い」ジュニアに熱血ダンス指導
投稿では「ジョー先生熱血指導 とっとこダンスを関西ジュニアに踊ってもらいました」とつづり、アニメ「とっとこハム太郎」の主題歌「ハム太郎とっとこうた」のダンスを藤原が関西ジュニアに指導する動画が公開された。
動画冒頭、藤原は関西ジュニアに向けて「さあ今からとっとこハム太郎踊るよー！」とハイテンションで掛け声。ジュニアたちの「イェーイ！」という返事に、「踊るよー？」「元気よくよろしくね」と熱く語りかけ、藤原の手拍子による「5、6、7、8！」のカウントでダンスがスタート。曲の最中には「もっと走ってー！」と鼓舞したり、「大好きなのは〜」という歌詞の直後に「何ですかー！？」と食い気味に合いの手を入れるなど、全力で指導をし、盛り上げた。最後は、踊りきったジュニアたちに「よくできました！」と優しく声をかけながら両手を広げ、仲睦まじい姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「ダンス強豪校の先生みたい」「合いの手の癖強い」「面白すぎる」「全力で最高」「ジュニアのみんなも楽しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】