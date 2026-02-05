ニコラス・ケイジの日本人妻、夫との出会い告白 美貌にも注目集まる「エキゾチックな美女」「オーラが半端ない」
【モデルプレス＝2026/02/05】ニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が2月4日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。夫とのエピソードや美貌に注目が集まっている。
【写真】ニコラス・ケイジの日本人妻が「オーラが半端ない」と話題
この日、スタジオにはケイジの妻・芝田が登場。年の差は31歳だそうで、「私が26歳の時に結婚して、彼はそのとき57歳でした」と明かした。
出会いのきっかけについては「映画の撮影で滋賀にいらっしゃって、その撮影に私も入っていたので、たまたま『ご飯に行かない？』って通訳さんを介して声をかけてくださった」とケイジからの誘いがきっかけと告白。女優・タレントのファーストサマーウイカから「まさかそんな風になると思いませんよね」と尋ねられると、芝田は「私も全然英語が話せなかったので、とりあえずYES・OK・NOで乗り切りました」とお茶目に語った。
また「最初の段階で『結婚を前提としたお付き合いができる方を探したい』って。3、4回目くらいで軽くプロポーズ」と結婚までの秘話も語った芝田。「結婚してくださいって感じではなくて『アメリカで一緒に生活をしましょう』って」とケイジの言葉がきっかけとなり結婚に至ったことを振り返った。
黒髪ぱっつんのストレートヘアにクールな顔立ちが印象的な芝田。この放送を受け、視聴者からは「エキゾチックな美女」「オーラが半端ない」「こんなに面白い方なんだ！」「素敵すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
