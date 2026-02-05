NCT¡¦¥Á¥½¥ó¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë2²¯5000Ëü¥¦¥©¥ó´óÉÕ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤È±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥Á¥½¥ó¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÁ±¹Ô¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¥Á¥½¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î5Æü¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥½¥¦¥ëÉÂ±¡¤Ë2²¯5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2500Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÈ¼«¼Ì¿¿¡Û¥Á¥½¥ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Î¡È»äÉþ»Ñ¡É
¤³¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¸¦µæ»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¥½¥¦¥ëÉÂ±¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥µ¥à¥¹¥ó¥½¥¦¥ëÉÂ±¡¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀèÆ³ÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎÂº¤¤´óÉÕ¤òÄÌ¤¸¡¢ç¹Â¡¤¬¤óÊ¬Ìî¤Î¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¸¦µæ¤Ê¤É¡¢Æñ¼£À¼À´µ¤Î¸¦µæÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Á¥½¥ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´µ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¶»¤¬ÄË¤ó¤À¡£¾®¤µ¤ÊÎÏÅº¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°å³Øµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤è¤ê¤â¡¢NCTzen¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤È±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´óÉÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°¦¤ËÊó¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¶¦¤Ë²¹¤«¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥½¥ó¤Ï2025Ç¯3·î¡¢ÎæÆî¡Ê¥è¥ó¥Ê¥à¡ËÃÏ°è¤Î»³²Ð»öÈï³²»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°¦¤Î¥è¥ë¥á¡×¤Ë5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó500Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£