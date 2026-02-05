【CHILLfigg To LOVEる-とらぶる-ダークネス 15th 女神ドレスver.】 受注期間：2月5日～3月18日 8月 発売予定 価格 1個：2,500円 1BOX（6個入）：15,000円

VISIONは、フィギュア「CHILLfigg To LOVEる-とらぶる-ダークネス 15th 女神ドレスver.」を8月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は1個が2,500円、1BOX（6個入）が15,000円。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、15周年記念原画展の描き下ろし衣装を纏った「ララ・サタリン・デビルーク」「西連寺春菜」「結城美柑」「古手川唯」「モモ・ベリア・デビルーク」「金色の闇」の6人を、同社の新ブランド「CHILLfigg」でフィギュア化したもの。

純白の女神ドレスを纏った姿を全高約160mmのサイズで立体化しており、ドレスのしわや髪飾りなども細やかに表現している。

なお本製品はブラインド仕様となっており、BOXを購入することでキャラクター全員が揃うようになっている。

塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。