滝沢秀明氏が社長を務める「ＴＯＢＥ」から昨年７月にデビューした７人組グループ「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ（クラスセブン）」の横田大雅が５日、都内で舞台「『熱海殺人事件』ラストメッセージ」（演出・中江功氏、東京・紀伊國屋ホールで１４日から３月２日まで）の稽古場シーンを披露した。

劇作家・つかこうへいさん（２０１０年死去、享年６２）による１９７３年初演の名作で、熱海で起こった殺人事件を捜査する刑事を描いた物語。犯人の大山金太郎役を演じる横田は、本作の紀伊國屋ホール公演に史上最年少の１６歳で出演する。

デビューからまだ半年で、今回が初めての囲み取材。「すごく緊張している」としながらも、「作品に魅力を感じてますし、最高の方たちがいつも隣にいるのでたくさん吸収して自分にしか演じられない大山金太郎を演じたい」と気合を入れた。

１月２２日に１６歳の誕生日を迎えたばかり。主演の荒井敦史らをはじめ出演者から稽古中にお祝いされたそうで「すごくうれしかった」とほほ笑んだ。

これまで本作の紀伊國屋ホール公演で最年少だったのは、横田と同じ役を１７年に演じ、現在男女７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＩＣ」に所属する増子敦貴の１７歳１か月だった。