横浜F・マリノスは5日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、特別大会「明治安田百年構想リーグ」開幕節・町田戦（6日、日産スタジアム）に向けて調整した。

報道陣に公開された冒頭15分間では、MF喜田拓也を中心にMF天野純、FW宮市亮らが短距離走やボール回しなどで軽快に動いた。

百年構想リーグはシーズン秋春制移行に伴って約4カ月間で実施される特別大会。J1は20チームを東西各10チームの2組に分ける「地域リーグラウンド」でホーム＆アウェーのリーグ戦を実施。その後、各組の同順位チームでプレーオフを戦い、最終順位を決める。昇降格はなく、地域ラウンドでは90分間で勝敗が決着しない場合はPK戦に突入するなど、特別大会ならではのルールで実施される。

横浜Mはオープニングゲームでホームで町田を迎え撃つ。クラブによると、5日午前10時時点で約2万7000人の来場を見込んでいるという。当日は日本を代表するサッカー漫画がコラボレーションした特別ブランケット「熱狂開幕ブランケット」の横浜Mバージョンが来場者先着3万人に配布する。