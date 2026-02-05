お笑いユニット「ぼる塾」田辺智加（42）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲストとして生出演。メンバーに“クレーム”を伝えた。

この日、同じく「ぼる塾」のあんり、きりやはるかと登場。仲が良さそうだとイメージを伝えられると、未だにピリつくときがあると語り出した。

「私、かわいいって言葉が大嫌いなんです」と前置きし「毎日言ってくるんです」と告白。「言われる身になってみてください、毎日“かわいい”水飲んでるだけで“かわいい”」と悩んでいることを明かした。

「はるちゃんのインスタでもハッシュタグで“かわいい”とかあるんですけど、“写真これ載せてもいい？”って確認があった時に、いいよって。ただかわいいだけは辞めて、載せないでって言ってます」とクレームを伝えた。これに対しきりやは「愛しい人、恋人に言う好きみたいな感じ。何してかわいい」と熱弁した。

しかし田辺は「言われすぎるとバカにされてんのかな？って」と反論。「そもそも可愛いって…ものとか、赤ちゃん、動物への可愛いは無限に言ってもいい。40歳越えた女へのかわいいは逆にバカにしてる」と話した。