ÍÄ¾¯´ü¤ÎÊì¡¦¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥²Ï¤¬¡¢34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¿ÆÍ§¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö34Ç¯Á°¤ÎÄ«5»þ¤ËÂçÀã¤ÈÃÏ¿Ì¤ÎÃæ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡£»º¤à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤·¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤Ä¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¸«¤ë¤È¤®¤å¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢»ä¤Î»Ò¡ª¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Love you so so much.¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Êì¤Ç½÷Í¥¤Î¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤Û¤Î¤Á¤ã¤óFamily¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹¬¤»Ëþ¤ÁËþ¤Á¤Î°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Æ½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤â¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤À¤¤¤¹¤¡ª¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾¯¤·ºé¤¤¤Æ¤ë¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¤¢¤Ê¤¿¤âÂô»³ºé¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó´ó¤ê¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷¤Ë°é¤Ä¤È¤Ï!¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤Û¤Ã¤Ú¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡Ö¤¨⁈¤ªÊìÍÍ¤Ï¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤µ¤ó⁇¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Í¥²Ï¤ÎÉã¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¶¶Î¿(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È)¡£Ëå¤Ï½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¡£ÀÐ¶¶ÊæÇµ¹á¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÄ¹½÷¡£