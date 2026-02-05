GPSナビなのにスイングもパッティングも計測できる！ ガーミンから新作GPSナビ&ジュニア向けウォッチが発売
ガーミンジャパン株式会社が、新製品『Approach G82』、『Approach J1』を本日から発売。都内で行われた発表会での取材内容を交えて本製品についてレポートする。
【写真】航空写真がより見やすくて便利！ パターストロークも可視化できる
『Approach G82』（税込95,800円）は5インチの大画面フルカラータッチディスプレイを搭載した高機能GPSナビ。最上位の腕時計型GPSナビ『Approach S70』と同等の機能を備えており、有料サブスクリプションに加入すれば航空写真表示にも変更でき、よりコースの詳細を見やすくなっている。また、特徴的なのはスイング計測機能も兼ね備えていること。練習場でショットの計測ができ、実際のラウンド中には蓄積されたショットデータに加え、標高、風向きなどを考慮して、バーチャルキャディがおすすめのクラブを推奨してくれる。新機能としてパッティングの計測機能も搭載。さらに、本作から新たにパッティングの計測も可能になり、ストロークの長さ、テンポ、ボールスピード、ヘッドスピードが分かる。新製品発表会の際、パッティング機能を試してみると、普段はまったく気にしていなかったが、バックスイングよりもフォローの方が長いタイプだと分かった。同イベントに登壇したティーチングプロの中村英美は「パッティングは1：1くらいでストロークできる方が安定する。パターのストロークを可視化できる製品は多くない。自分のストロークを確認しながら練習できるので、ゆるみやパンチが入ることも減るはずです」と上達につながる機能だと太鼓判を押していた。『Approach J1』（税込47,800円）はジュニア向けの腕時計型GPSナビで、ジュニアに焦点を当てた機能が盛りだくさんだ。例えば、『ティーオフガイダンス』機能。ジュニアの飛距離を考慮して、フェアウェイ上のスタート位置を提案してくれる。「ジュニアティがない場合、パーを狙えないような距離からスタートすることもある。ゴルフの楽しさを感じてもらうためにも、飛距離に応じてホール途中でティアップすべき場所を提案してくれます」（ガーミンジャパン担当者）という意図がある。他にもそれぞれのレベルに合ったパー数を設定できる『パーソナルパー』機能、好スコアやナイスショット時に表示される『セレブレーション演出』など、ジュニアのモチベーション高める機能がそろっている。中村も「コースに出たときに、残りの距離から番手を考えるようになり、判断力を磨ける。スコアに直結すると思う。セレブレーション演出もモチベーションが上がるはず。自分で残りの距離を考えるようになってきたら、年齢に関係なく使ってもいいのかな」と話す。また、初心者や女性にも役立ちそうな機能だと感じたので大人でも使えるかを聞いてみたところ、「ゴルフの面においては使えると思います。手首が細い方はそのまま使えるでしょうし、バンドも交換できるので。ただ、他機能もジュニア向けに省いているので、スマートウォッチとしては大人の方は使いづらいかなと思います」（同担当者）との回答が。いずれにせよ、どちらの新製品も老若男女問わず、ゴルファーにとって強い味方になることは間違いないだろう。
◇ ◇ ◇昨年発売された初速王・『XXIO14』と最新ドライバーはどっちの方が初速が出る？ 関連記事「『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
ガーミンのフラッグシップに至高の『f?nix 8 Pro』誕生！スマホなしで通話も可能、ラウンド中の緊急時も安心
意外にも、キャディバッグの昨年販売数1位は「ブリヂストン」！売れた理由はどこにある？
PING未発表の『ミニドラ』と対極の『G440K』、PGAツアーの使用者はどちらが多いのか？
衰え知らずの平均261ヤード！ 穴井詩を支えるドライバーはロフト8.2度でバランスが軽くて……こだわりが強過ぎる
【写真】航空写真がより見やすくて便利！ パターストロークも可視化できる
『Approach G82』（税込95,800円）は5インチの大画面フルカラータッチディスプレイを搭載した高機能GPSナビ。最上位の腕時計型GPSナビ『Approach S70』と同等の機能を備えており、有料サブスクリプションに加入すれば航空写真表示にも変更でき、よりコースの詳細を見やすくなっている。また、特徴的なのはスイング計測機能も兼ね備えていること。練習場でショットの計測ができ、実際のラウンド中には蓄積されたショットデータに加え、標高、風向きなどを考慮して、バーチャルキャディがおすすめのクラブを推奨してくれる。新機能としてパッティングの計測機能も搭載。さらに、本作から新たにパッティングの計測も可能になり、ストロークの長さ、テンポ、ボールスピード、ヘッドスピードが分かる。新製品発表会の際、パッティング機能を試してみると、普段はまったく気にしていなかったが、バックスイングよりもフォローの方が長いタイプだと分かった。同イベントに登壇したティーチングプロの中村英美は「パッティングは1：1くらいでストロークできる方が安定する。パターのストロークを可視化できる製品は多くない。自分のストロークを確認しながら練習できるので、ゆるみやパンチが入ることも減るはずです」と上達につながる機能だと太鼓判を押していた。『Approach J1』（税込47,800円）はジュニア向けの腕時計型GPSナビで、ジュニアに焦点を当てた機能が盛りだくさんだ。例えば、『ティーオフガイダンス』機能。ジュニアの飛距離を考慮して、フェアウェイ上のスタート位置を提案してくれる。「ジュニアティがない場合、パーを狙えないような距離からスタートすることもある。ゴルフの楽しさを感じてもらうためにも、飛距離に応じてホール途中でティアップすべき場所を提案してくれます」（ガーミンジャパン担当者）という意図がある。他にもそれぞれのレベルに合ったパー数を設定できる『パーソナルパー』機能、好スコアやナイスショット時に表示される『セレブレーション演出』など、ジュニアのモチベーション高める機能がそろっている。中村も「コースに出たときに、残りの距離から番手を考えるようになり、判断力を磨ける。スコアに直結すると思う。セレブレーション演出もモチベーションが上がるはず。自分で残りの距離を考えるようになってきたら、年齢に関係なく使ってもいいのかな」と話す。また、初心者や女性にも役立ちそうな機能だと感じたので大人でも使えるかを聞いてみたところ、「ゴルフの面においては使えると思います。手首が細い方はそのまま使えるでしょうし、バンドも交換できるので。ただ、他機能もジュニア向けに省いているので、スマートウォッチとしては大人の方は使いづらいかなと思います」（同担当者）との回答が。いずれにせよ、どちらの新製品も老若男女問わず、ゴルファーにとって強い味方になることは間違いないだろう。
◇ ◇ ◇昨年発売された初速王・『XXIO14』と最新ドライバーはどっちの方が初速が出る？ 関連記事「『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『XXIO14』とガチ比較 26年新作ドライバーの初速はいかに？
ガーミンのフラッグシップに至高の『f?nix 8 Pro』誕生！スマホなしで通話も可能、ラウンド中の緊急時も安心
意外にも、キャディバッグの昨年販売数1位は「ブリヂストン」！売れた理由はどこにある？
PING未発表の『ミニドラ』と対極の『G440K』、PGAツアーの使用者はどちらが多いのか？
衰え知らずの平均261ヤード！ 穴井詩を支えるドライバーはロフト8.2度でバランスが軽くて……こだわりが強過ぎる