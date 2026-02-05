大きなおにぎりを、たった“ふた口”で完食！ 稲見萌寧の豪快な食べっぷりに「さすがっ」「幸せそうですね」
稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。「いい食べっぷりです笑」と記すと、稲見がお昼ご飯でおにぎりを美味しそうに頬張る動画を公開した。
【動画】衝撃！ たった“ふた口”で大きなおにぎりを完食！
この投稿は「『食べているところを見たい』というリクエストが圧倒的1位でした」というファンの要望に応えたもの。稲見の前にはおにぎりが3つ、お椀と唐揚げなどが並んでいる。そして、手にしたおにぎりをひと口で大きくガブリ。ウンウンと頷きながらモグモグ。そしてふた口目。なんと残り半分を一気に口に入れると、カメラに視線をやりながら美味しそうに食べていた。この様子を見たファンは「いい食べっぷり」「ふたくちっ！？ さすがっ」「幸せそうですね」「いっぱい食べる君が好きっ」など、貴重な動画を喜ぶコメントが数多く寄せられていた。ツアー通算13勝、2020‐21統合シーズンではトータル9勝を挙げ賞金女王にも輝いている稲見。一昨年は米国女子ツアーに本格参戦したが、昨年から主戦場を国内女子ツアーに戻した。31試合に参戦し予選通過は13試合のみと苦しいシーズンだったが、終盤にはトップ10に3回入るなど復調の兆しも見せていた。2026年シーズンには完全復活をはたし、再び優勝トロフィーを掲げる姿を見せてくれることを多くのファンが期待している。
