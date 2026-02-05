つまみ枝豆、夫婦の“自然体”ショット添え妻・江口ともみの誕生日を報告「素敵なご夫婦」「美しいですね」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が4日、自身のインスタグラムを更新。“かぁさん”こと妻でタレントの江口ともみ（58）の誕生日を報告した。
【写真】「素敵なご夫婦」夫婦ショット添え妻・江口ともみの誕生日を報告したつまみ枝豆 ※2枚目〜
枝豆は「誕生日 本日2月4日は我が家の奥様かぁさんの誕生日です。大好きなかぁさん誕生日おめでとう!!いつまでも若々しくて可愛くて優しくてちょっと恐い奥さんでいてください」とつづり、ナチュラルな美しさあふれる江口のソロショットや、仲むつまじい夫婦のオフショットなどを投稿した。
ファンからは「本当かわいい奥様ですね〜」「素敵なご夫婦！憧れます」「美しいですね」「永遠のラブラブ夫婦」「最高過ぎるやん」「仲良しグアムシャツ似合ってます」「最後の写真が仲の良さを感じる素晴らしい写真ですね！憧れる夫婦です」など、祝福や羨望の声が多数寄せられている。
