音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」の公式SNSが5日に更新され、4月と5月に出演を予定していたイベントをキャンセルすると発表した。Def Techをめぐっては、東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、関東信越厚生局麻薬取締部は3日までに麻薬取締法違反（所持）の疑いで、Micro（マイクロ）こと西宮佑騎容疑者（45）を現行犯逮捕していた。

グループの公式Xで「既に出演が決定しておりました以下のイベントへの出演もキャンセルとさせて頂きます」とし、4月5日開催の「TOTTEI PARK FESTIVAL 2026」および5月16日開催の「ACO CHiLL CAMP 2026」への出演を取りやめるとした。

出演辞退を受け、「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。

Def Techは東京出身の西宮容疑者と米ハワイ育ちのShen（シェン、44）の2人組。2005年に発売した曲「My Way」が大ヒットし、デビューアルバム「Def Tech」が280万枚を売り上げた。同年、インディーズ歌手として初めてNHK紅白歌合戦に出場した。

西宮容疑者の逮捕を受け、グループは8日に予定していた武道館公演や、全国ツアーを中止するなど、影響が続いている。