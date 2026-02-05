ＩＴ関連業界の７団体は５日、昨年１２月のスマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）全面施行後、米アップルとグーグルがアプリ配信会社に課した新たな手数料を早急に無償とするよう求める緊急共同声明を公表した。

手数料負担が重く、新法で解禁されたアプリ経由のウェブサイト決済が「選択肢となり得ていない」と指摘した。

７団体は「コンピュータエンターテインメント協会」、「スタートアップ協会」、「日本ＩＴ団体連盟」、「モバイル・コンテンツ・フォーラム」などで、アプリを提供するＩＴ大手やゲーム会社、ソフトウェア開発会社などが所属する。会員数は延べ６００社・団体を超える。

アップルとグーグルは昨年１２月、新法への対応策としてアプリ経由のウェブサイト決済を解禁した。一方、こうした決済でアプリ会社のサイトが稼いだ売り上げに対し、最大１５〜２０％の手数料を課す方針を発表した。

新法施行前は、アプリ内の決済には通称「アップル税」と呼ばれる最大３０％の手数料を支払う必要があった。新たな決済手段の解禁でアプリ会社が支払う手数料が減り、消費者がアプリを安く利用できるようになる見通しだったが、アップルとグーグルは形を変えて手数料の支払いを求めた。

新たな手数料の徴収について、７団体は「（解禁された決済手段を使う）経済的なインセンティブがない」と批判し、「多様な決済手段が選択肢になり得る市場の実現を強く要望する」と訴えた。米国では同様の決済手段が無償で提供されていると指摘し、「日本の消費者や事業者が（米国より）不利な状況に置かれている」と非難した。

新たな手数料を巡っては、７団体に含まれる「モバイル・コンテンツ・フォーラム」が１月２９日、両社の対応を批判する意見書を公表していた。今回の共同声明でＩＴ関連業界全体に改善を求める動きが広がった形となった。新法の執行を担う公正取引委員会の対応が今後の焦点になる。