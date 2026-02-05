3月21日に実施されるBTSのカムバックステージに向け、ソウル市が非常態勢に入った。韓国メディアが報じた。同20日に復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、翌日にはソウル市中心部の光化門広場でカムバックライブを行う。

韓国メディアのスポーツ朝鮮は5日「BTSのカムバックにソウル市も緊急事態…人混みの安全、ぼったくり料金対策始動」の見出しで詳報した。

記事によると「全世界のファンのソウル訪問が集中すると予想される中、ソウル市は大規模な人混みの管理とぼったくり料金の根絶を含む総合対策を実施する。4日午前、オ・セフン市長主宰のもと『BTSカムバックイベントに関する課題点検会議』を開催し、市民の安全確保とグローバルファンへの歓迎に向けた対応策を議論した」という。

ソウル市は、光化門広場やソウル広場など主要な場所に数万人以上の人出が集中すると見込み、会場エリアを細分化して管理が不十分な地域が生じないよう対策する方針だ。主催者側には、群衆規模に見合った十分な安全支援要員の配置を要請し、ソウル市災害安全状況室を中心にリアルタイムの都市データと防犯カメラを活用した群衆密度の特別管理に取り組む。

さらに警察、消防、自治区などの関係機関と現場状況を共有し、危機段階別の対応体制も構築する。公演当日は時間帯別の安全対策を実施する。公演前後の動線を管理し、順次出入りを促すとともに、緊急事態に備えて消防、救急要員や車両、非常動線を確保する予定だ。

会場周辺の地下鉄駅を無停車で通過させ、道路規制に伴うバスの迂回などの交通対策に加え、トイレの追加確保、シェアサイクルなどの貸し出し停止、違法出店や違法駐車の取締りも併せて実施する。

また同メディアは「ソウル広場のステージスクリーンとビジョンには、多言語の安全案内文が流れ、外国人訪問者の安全を支援する。外国人観光客を対象としたぼったくり料金などの不公正行為の根絶策も推進される。自治区と共同で点検を行い、宿泊施設の料金掲示の遵守状況や予約キャンセルの誘導などの不公正行為を重点的に取り締まる」と報じた。

さらに、ソウル全域で国内外の観光客が楽しめる祭りの場が整備される見込みだ。BTS公演の前後には、東大門デザインプラザ、ソウル広場、ハン江公園などの主要拠点で、ストリートパフォーマンスやランダムダンスフェスティバル、参加型イベントを開催し、伝統市場など隣接する商圏とコラボした文化イベントや体験プログラムも提供する予定だ。