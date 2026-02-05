◇プロ野球・巨人春季キャンプ(5日、宮崎)

プロ野球・巨人の石川達也投手がキャンプ2クール目の現在の思いを話しました。

「まだ先発中継ぎわかりませんが、去年以上の成績を残せるようこっから追い込んでいきたい」と現状を語ります。古巣・DeNAでは主に中継ぎを担った石川投手。昨季DeNAから巨人に移籍し、先発では5試合、中継ぎでは36試合と、合計41試合に登板しました。

「投げる体力。去年先発経験して足りなかった」と嘆くも「第1、第2クールで投げ込んで体力付けたいと思います。(第1クールは)最初のクールということで1番追い込めるクール。ブルペンで200球以上投げれたのでよかった」と早速投げる体力作りを心がけていました。

「昨年は悔しい思いをしたシーズンでしたし、選手は今年にかける思いがすごいので、個人個人がキャリアハイをめざして、そして最後みんなで笑って、銀座のパレードを僕もしたい。ファンの皆さんの応援が必要なので今年もよろしくお願いします」と笑顔で締めました。