大森元貴、ソロ活動5周年記念1stミニアルバム「OITOMA」リリース決定 新曲「0.2mm」を含む6曲収録
【モデルプレス＝2026/02/05】Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴がソロ活動5周年を記念して2月24日に1st Mini Album「OITOMA」（読み：オイトマ）をリリースすることが決定した。
【写真】大森元貴新曲「0.2ｍｍ」音源入り予告解禁
2021年2月24日に1st Digital EP 「French」をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースし、5周年の記念日となる2026年2月24日に記念となるミニアルバムをリリースする。今作には各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種が同梱されている。
「0.2mm」は、3月27日全国公開の映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。5日に主題歌入り本予告映像も解禁されている。人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語『90メートル』へ、楽曲を書き下ろすにあたり、映画を観た大森は「映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました」といい、「主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と楽曲に込めた想いを語っている。（modelpress編集部）
【1st Mini Album「OITOMA」】
2026.2.24 Release
1.French
2.メメント・モリ
3.Midnight
4.絵画
5.こたえあわせ
6.0.2mm *新曲
【Not Sponsored 記事】
【写真】大森元貴新曲「0.2ｍｍ」音源入り予告解禁
◆大森元貴、ミニアルバムリリース決定
2021年2月24日に1st Digital EP 「French」をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースし、5周年の記念日となる2026年2月24日に記念となるミニアルバムをリリースする。今作には各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ「天才てれびくん」（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種が同梱されている。
◆大森元貴「0.2mm」に込めた想い
「0.2mm」は、3月27日全国公開の映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。5日に主題歌入り本予告映像も解禁されている。人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語『90メートル』へ、楽曲を書き下ろすにあたり、映画を観た大森は「映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました」といい、「主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と楽曲に込めた想いを語っている。（modelpress編集部）
◆作品概要
【1st Mini Album「OITOMA」】
2026.2.24 Release
1.French
2.メメント・モリ
3.Midnight
4.絵画
5.こたえあわせ
6.0.2mm *新曲
【Not Sponsored 記事】