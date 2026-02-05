LINEヤフーは5日、月額制サービス「LYPプレミアム」と、Netflixのセットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始した。Netflixの各プランと同額(月額890円～)で、Netflixの視聴に加え、LYPプレミアムの全ての特典を利用できるセットプラン。LINE上で段階的に開始しており、今後1週間をめどに順次全てのユーザーへ提供予定。

LYPプレミアムとNetflixに未登録のユーザーだけでなく、すでにどちらかの会員であってもプランの切り替えが可能。さらに、LYPプレミアムとNetflixがどちらも初めてのユーザーには、1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与する。

サービスの詳細は既報の通り。

新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」

月額料金：広告つきスタンダード 890円

スタンダード 1,590円

プレミアム 2,290円

LYPプレミアムは、LINE、ヤフー、PayPayが便利になる特典を月額508円から利用できる月額制サービス。1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」(月額240円)を追加費用無しで利用できたり、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる通知なしで送信取消機能といった特典を用意している。