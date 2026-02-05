【新華社北京2月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日夜、トランプ米大統領と電話で会談した。

習主席は次のように指摘した。この1年、われわれは良好な意思疎通を続け、韓国・釜山での会談を成功裏に終え、中米関係のかじを取り、両国人民と国際社会の歓迎を受けた。私は中米関係を非常に重視している。新たな一年に、私はあなたと引き続き中米関係というこの大きな船が風雨を乗り越え、着実に前進し、より大きなことと良いことを成し遂げるよう望んでいる。米国には米国の懸念があるのと同様に、中国には中国の懸念がある。中国は言ったことを守り、行動するからにはやり遂げ、常に言行一致している。双方が平等、尊重、互恵の態度を堅持し、共に歩み寄れば、互いの懸念を解決する方法を見つけ出すことができる。

今年、中米両国はそれぞれ重要スケジュールが少なくない。中国は第15次5カ年規画（2026〜30年）がスタートし、米国は建国250周年を迎える。両国はそれぞれアジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議、20カ国・地域首脳会議（G20サミット）を開催する。双方はわれわれの共通認識に従い、対話と意思疎通を強化し、意見の相違を適切に管理して、実務協力を拡大しなければならない。どれほど小さなことでも善い事は行い、悪い事はどんなに小さなことでもしてはいけない、一つ一つに取り組み、相互信頼を絶えず蓄積し、正しく付き合う道を歩み、26年を中米両大国が相互尊重、平和共存、協力ウィンウィンに向かう一年にしなければならない。

習主席は次のように強調した。台湾問題は中米関係における最重要問題だ。台湾は中国の領土であり、中国は必ず国家主権と領土の一体性を守る。台湾を分離させることは永遠に不可能だ。米国は台湾への武器売却問題を慎重に処理する必要がある。

トランプ氏は次のように表明した。米国と中国はいずれも偉大な国家であり、米中関係は世界で最も重要な2国間関係だ。私と習主席は素晴らしい関係を築いており、私は習主席を深く尊敬している。私と習主席の指導の下、米中は経済・貿易などの分野で互いに良好な協調をとってきた。私は中国の成功を期待している。米国は中国との協力を強化し、両国関係の新たな発展を図りたい。私は台湾問題における中国の懸念を重視している。中国との意思疎通を続け、私の任期中、良好かつ安定した米中関係を維持することを望む。