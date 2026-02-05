『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 POP UP SHOP開催決定 銀時たちの描き下ろしイラスト使用グッズを販売
【画像】イケメンすぎる！着流し姿の銀時や神威たち
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（13日公開）のPOP UP SHOPが、28日よりブシロードクリエイティブストア 秋葉原本店で開催されることが発表された。
ポップアップショップでは、椿の花を手に持つ銀時たちの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場する。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
今作の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。万事屋の銀時・新八・神楽の3人が、“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れる、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード「吉原炎上篇」が完全新作アニメとして映画化される。原作・スーパーアドバイザーゴリラは空知英秋氏、監督は安藤尚也氏、監修は藤田陽一氏、脚本は岸本卓氏が務める。
ポップアップショップは、3月11日まで開催される。
■商品一覧（価格は税込）
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- アクリルスタンド
価格：各1760円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- クリアファイル
価格：550円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 和紙風アクリルキーホルダー
価格：各1100円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングホログラム缶バッジ
価格：550円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングフォト風カード
価格：550円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングクリア色紙
価格：825円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- マット加工ステッカー
価格：各550円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- ジオラマアクリルスタンド
価格：各1100円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングアクリルキーホルダー
価格：770円
・新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- トレーディングマスキングテープ
価格：770円
■購入特典
・ホログラムステッカー（全5種）
期間中、対象商品を1会計3000 円購入するごとにランダムで1枚プレゼント。
※なくなり次第終了
