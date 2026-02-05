【かっぱ寿司】ミニアサイーボウルに期間限定のショコラ味が登場。バレンタインシーズンに高まるチョコ欲をヘルシーに満たせちゃいます

かっぱ寿司は、2026年2月5日から25日までフルッタフルッタのアサイーを使用した「ミニアサイーボウル〜ショコラ〜」を販売しています。

バレンタインにぴったりのリッチなスイーツ

定番の「ミニアサイーボウル」に、濃厚なショコラの風味をプラスした、ご褒美感のある贅沢スイーツです。

アサイーは、フルッタフルッタ社製の最高濃度のものを使用しています。フルッタフルッタは、アグロフォレストリー栽培（森をつくる農業）による原料を使うことで、CO2削減を積極的に実現しています。

・＜期間限定＞ミニアサイーボウル〜ショコラ〜

チョコレートが恋しくなる今の季節にこそ楽しみたい、ちょっと贅沢なミニサイズのアサイーボウルです。価格は360円。

天候や入荷状況、売れ行きなどで、販売期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。また、一部店舗では価格が異なる場合があります。

・＜定番＞ミニアサイーボウル

アサイーにグラノーラと冷凍イチゴをトッピングした定番のアサイーボウル。ミニサイズなので、デザートとしても気軽に楽しめます。

価格は360円。

・＜定番＞ミニアサイーボウル〜はちみつ〜

ミニアサイーボウルに優しい甘さのはちみつをプラス。はちみつを使用しているため、1歳未満の子どもには食べさせないように注意してください。

価格は360円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部