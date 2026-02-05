ウォリアーズがホークスとのトレードでポルジンギスを獲得…クミンガとヒールドを放出へ

2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズがジョナサン・クミンガとバディ・ヒールドをトレードし、アトランタ・ホークスからクリスタプス・ポルジンギスを獲得することに合意したと『ESPN』が報じた。

ウォリアーズはこの日トロント・ラプターズへトレイス・ジャクソン・デイビスを放出し、2026年のドラフト2巡目指名権も獲得。218センチ108キロのビッグマンをロスターへ加えたことで、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）獲得に向けた動きに終止符が打たれたと同メディアが報じている。

なお、ポルジンギスは契約最終年で、クミンガは来シーズンの契約がチームオプション。ヒールドは残り2シーズンで、2027－28シーズンがプレーヤーオプションとなる。

ポルジンギスにはリムプロテクターを務めることが可能なサイズと能力があり、フロアのスペースを広げることができるシュート力も備わっている。キャリア10年目の今シーズンは、平均17.1得点5.1リバウンド2.7アシスト1.3ブロックに3ポイントシュート成功率36.0パーセント（平均1.8本成功）をマーク。

ただ、今シーズンは打撲や自律神経障害の起立性頻脈症候群（POTS）もあり、17試合のみの出場にとどまっていて、1月8日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦を最後に欠場が続いている。

ウォリアーズとしては、シーズン終盤に向けて30歳のビッグマンが健康体を取り戻し、プレーできることが最高のシナリオだろう。

23歳のクミンガと33歳のヒールドは、ホークスで再スタートを切ることとなる。

◆■合意と報じられたウォリアーズとホークスのトレード内容

・ウォリアーズ獲得



クリスタプス・ポルジンギス（センター）

・ホークス獲得



ジョナサン・クミンガ（フォワード）



バディ・ヒールド（ガード）